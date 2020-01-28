Сбежавших воспитанниц жуковской школы-интерната нашли в Брянске

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:14:15+03:00

С детьми все хорошо

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Утром во вторник,28 января, в Брянске нашли двух сбежавших воспитанниц жуковской школы-интерната. Девятиклассницы были в квартире у друзей. Со школьницами все в порядке, сообщают «Брянские известия» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Напомним, две воспитанницы ушли из интерната в понедельник, 27 января. Когда девочки не вернулись спустя несколько часов, в учреждении забили тревогу. Поисками пропавших занялись полицейские.

На место выехали также сотрудники прокуратуры. Они дадут правовую оценку действиям сотрудников школы-интерната.

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ИСТОЧНИК KP.RU