2020-01-28T11:00:56+03:00
Общество

В Брянске задержали преступника, который находится в федеральном розыске

Злоумышленник пытался устроить драку в магазине
Ольга УМАРОВА
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В Брянске задержали объявленного в федеральный розыск преступника. Как рассказали в региональном управлении Росгвардии, инцидент произошел в одном из магазинов Фокинского района.

Бойцы Росгвардии приехали по сигналу «тревожной кнопки». Они увидели, что в магазине дебоширит и пытается затеять драку молодой человек.

- Злоумышленника задержали и передали в полицию, - уточнили в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области. - Выяснилось, что задержанный находится в федеральном розыске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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