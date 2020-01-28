В Брянске задержали преступника, который находится в федеральном розыске

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:00:56+03:00

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В Брянске задержали объявленного в федеральный розыск преступника. Как рассказали в региональном управлении Росгвардии, инцидент произошел в одном из магазинов Фокинского района.

Бойцы Росгвардии приехали по сигналу «тревожной кнопки». Они увидели, что в магазине дебоширит и пытается затеять драку молодой человек.

- Злоумышленника задержали и передали в полицию, - уточнили в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области. - Выяснилось, что задержанный находится в федеральном розыске.

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ИСТОЧНИК KP.RU