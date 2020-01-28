В Брянске за парковку на тротуаре оштрафовали охранника треноги

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:42:21+03:00

Водитель охранял камеру, которая должна фиксировать нарушения, но сам нарушил ПДД. Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску

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В Брянске наказали владельца треноги за парковку на тротуаре. Фотографию нарушителя опубликовали в социальных сетях 27 января.

По словам автора снимка, автомобилист оставил машину возле дома № 17 по улице Суворова. Водитель охранял камеру, которая должна фиксировать нарушения, но сам нарушил ПДД.

Автомобилиста оштрафовали на одну тысячу рублей, сообщили в ОГИБДД по городу Брянску.

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ИСТОЧНИК KP.RU