Возле торговых центров в Брянске поймали семь «дрифтеров»

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:18:49+03:00

Полиция призвала брянцев, увидевших любителей опасных заносов на дорогах, сообщать об этом в дежурную часть ГИБДД . Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

В Брянске на парковках торговых центров прошел рейд сотрудников ГИБДД. У гипермаркетов «Аэропарк» и «Линия» попались семь «дрифтеров».

Как пояснили в городской Госавтоинспекции, на нарушителей составили административные протоколы.

Полиция призвала брянцев, увидевших любителей опасных заносов на дорогах, сообщать об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 74-71-02.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU