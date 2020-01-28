Возле торговых центров в Брянске поймали семь «дрифтеров»
На нарушителей составили административные протоколы
Полиция призвала брянцев, увидевших любителей опасных заносов на дорогах, сообщать об этом в дежурную часть ГИБДД .Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянске на парковках торговых центров прошел рейд сотрудников ГИБДД. У гипермаркетов «Аэропарк» и «Линия» попались семь «дрифтеров».
Как пояснили в городской Госавтоинспекции, на нарушителей составили административные протоколы.
Полиция призвала брянцев, увидевших любителей опасных заносов на дорогах, сообщать об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 74-71-02.
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ИСТОЧНИК KP.RU