2020-01-28T10:18:49+03:00
Общество

Возле торговых центров в Брянске поймали семь «дрифтеров»

На нарушителей составили административные протоколы
Мария Дедкова
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Полиция призвала брянцев, увидевших любителей опасных заносов на дорогах, сообщать об этом в дежурную часть ГИБДД .Полиция призвала брянцев, увидевших любителей опасных заносов на дорогах, сообщать об этом в дежурную часть ГИБДД .Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянске на парковках торговых центров прошел рейд сотрудников ГИБДД. У гипермаркетов «Аэропарк» и «Линия» попались семь «дрифтеров».

Как пояснили в городской Госавтоинспекции, на нарушителей составили административные протоколы.

Полиция призвала брянцев, увидевших любителей опасных заносов на дорогах, сообщать об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 74-71-02.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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