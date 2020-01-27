2020-01-27T21:13:14+03:00
Политика

С Днем снятия блокады Ленинграда ветеранов поздравил Борис Пайкин

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Фото: ЛДПРФото: ЛДПР
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Брянский парламентарий пожелал блокадникам здоровья и поддержки родных

Уважаемые друзья! Сегодняшняя дата – праздничная и одновременно трагичная – занимает особое место в истории нашей Родины. В этот день, 27 января 1944 года войска Красной Армии окончательно сняли блокаду Ленинграда. 872 дня осажденный врагами город сражался и трудился, превозмогая голод, морозы, бомбежки и обстрелы. Тяжелейшие испытания, выпавшие на долю жителей и защитников Ленинграда, не сломили их волю к победе. Это стало примером мужества для всех жителей нашей страны, разгромившей врага уже в мае 1945 года.

Память о защитниках города всегда будет жить в наших сердцах. А наш долг - заботиться о тех, кто пережил блокадные годы, кто трудился для победы и дождался свободы.

Мы низко кланяемся ветеранам, блокадникам за пример стойкости человеческого духа. В этот день примите от потомков слова благодарности за ваш подвиг и самые сердечные пожелания здоровья, мира, добра и благополучия. Пусть каждый ваш день будет наполнен теплом и заботой родных и близких людей, уважением и поддержкой всех окружающих

ИСТОЧНИК KP.RU

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