Из жуковской школы-интерната сбежали две школьницы

27 Янв. 2020 2020-01-27T19:01:02+03:00

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В Жуковском районе правоохранители проверят, куда подевались две воспитанницы жуковской школы-интерната.

Такое поручение дал прокурор Брянской области.

В образовательное учреждение выехала комиссия, в составе которой старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Эльвира Симутина, прокурор Жуковского района Сергей Каргин и другие представители надзорного ведомства.

Поисками девочек занимаются правоохранители. Как уточнили корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске", к шести часам вечера воспитанниц не нашли.

Прокуратура даст оценку администрации школы-интерната, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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ИСТОЧНИК KP.RU