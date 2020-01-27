Из жуковской школы-интерната сбежали две школьницы
В Жуковском районе правоохранители проверят, куда подевались две воспитанницы жуковской школы-интерната.
Такое поручение дал прокурор Брянской области.
В образовательное учреждение выехала комиссия, в составе которой старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Эльвира Симутина, прокурор Жуковского района Сергей Каргин и другие представители надзорного ведомства.
Поисками девочек занимаются правоохранители. Как уточнили корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске", к шести часам вечера воспитанниц не нашли.
Прокуратура даст оценку администрации школы-интерната, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU