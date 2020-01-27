2020-01-27T18:36:29+03:00
Общество

Жителям Брянска дали попробовать блокадный хлеб

Акция прошла на бульваре Гагарина
Ольга УМАРОВА
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Блокадный хлеб - кусочек всего в 125 граммов.Блокадный хлеб - кусочек всего в 125 граммов.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В понедельник, 27 января, Брянск присоединился к акции памяти «Блокадный хлеб». Событие приурочено к годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Акцию провели на бульваре Гагарина сотрудники комитета по делам молодежи и студенты Брянского техникума питания и торговли. Молодые люди раздавали прохожим листовки и кусочки хлеба массой 125 граммов.

- Именно столько составляла ежедневная минимальная норма во время блокады Ленинграда, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. – Всего раздали около 50 листовок и несколько килограммов хлеба. Участникам акции также напомнили о сегодняшней дате и основных этапах блокады Ленинграда.

Кроме того, в памятную дату поздравили 38 жителей Брянска, которые имеют статус жителя блокадного Ленинграда, и ветеранов, награжденных медалью «За оборону Ленинграда».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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