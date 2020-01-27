Трое брянцев пытались распилить рельсы на запасном пути

27 Янв. 2020 2020-01-27T18:22:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В брянском поселке Климово задержали похитителей железнодорожных рельс. О нарушителях местному наряду охраны Росгвардии сообщил один из работников РЖД.

Ворами оказались трое местных жителей.

- Они разрезали железнодорожное полотно на одном из запасных путей с помощью автогена, - рассказали в пресс-службе управлении Росгвардии по Брянской области. – Наши сотрудники доставили злоумышленников в отдел полиции.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU