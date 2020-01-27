Трое брянцев пытались распилить рельсы на запасном пути
Нарушителей задержали росгвардейцы
Инцидент произошел в поселке Климово.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В брянском поселке Климово задержали похитителей железнодорожных рельс. О нарушителях местному наряду охраны Росгвардии сообщил один из работников РЖД.
Ворами оказались трое местных жителей.
- Они разрезали железнодорожное полотно на одном из запасных путей с помощью автогена, - рассказали в пресс-службе управлении Росгвардии по Брянской области. – Наши сотрудники доставили злоумышленников в отдел полиции.
В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU