В Брянске водителя маршрутки накажут за обгон на переходе

27 Янв. 2020 2020-01-27T18:17:48+03:00

Нарушителя нашли по записи с видеорегистратора, которая появилась в социальных сетях. Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску

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В Брянске за обгон на "зебре" накажут маршрутчика. Нарушителя нашли по записи с видеорегистратора, которая появилась в социальных сетях.

- 24 января в районе дома № 164 по улице Бежицкой водитель "Пежо Боксер" нарушил правила дорожного движения, совершив обгон на пешеходном переходе, - говорят в городской Госавтоинспекции.

Теперь водителю маршрутки грозит штраф в пять тысяч рублей или лишение водительских прав от 4 до 6 месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU