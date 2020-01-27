В Брянске водителя маршрутки накажут за обгон на переходе
Автомобилисту грозит штраф или лишение прав
Нарушителя нашли по записи с видеорегистратора, которая появилась в социальных сетях.Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску
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В Брянске за обгон на "зебре" накажут маршрутчика. Нарушителя нашли по записи с видеорегистратора, которая появилась в социальных сетях.
- 24 января в районе дома № 164 по улице Бежицкой водитель "Пежо Боксер" нарушил правила дорожного движения, совершив обгон на пешеходном переходе, - говорят в городской Госавтоинспекции.
Теперь водителю маршрутки грозит штраф в пять тысяч рублей или лишение водительских прав от 4 до 6 месяцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU