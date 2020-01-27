В Белых Берегах обнаружили «резиновую» квартиру
Шесть иностранцев якобы жили в аварийном доме
После проверки правоохранители завели уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина".Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске проверили «резиновую» квартиру, расположенную в Белых Берегах.
- Выяснилось, что дом признали аварийным, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Но в то же время в квартире были зарегистрированы шесть иностранцев. Однако фактически они там не проживали.
После проверки правоохранители завели уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина".
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ИСТОЧНИК KP.RU