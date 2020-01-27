В Белых Берегах обнаружили «резиновую» квартиру

27 Янв. 2020 2020-01-27T18:02:58+03:00

После проверки правоохранители завели уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина". Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Брянске проверили «резиновую» квартиру, расположенную в Белых Берегах.

- Выяснилось, что дом признали аварийным, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Но в то же время в квартире были зарегистрированы шесть иностранцев. Однако фактически они там не проживали.

После проверки правоохранители завели уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина".

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ИСТОЧНИК KP.RU