Карачевское автотранспортное предприятие признали банкротом

27 Янв. 2020 2020-01-27T17:40:23+03:00

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Карачевское автотранспортное предприятие признали несостоятельным должником.

Такое решение принял Арбитражный суд. После анализа финансового состояния выяснилось, что восстановление платежеспособности предприятия невозможно.

Однако это решение пока не вступило в законную силу, сообщили на сайте суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU