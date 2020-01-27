Карачевское автотранспортное предприятие признали банкротом
Такое решение принял Арбитражный суд
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Карачевское автотранспортное предприятие признали несостоятельным должником.
Такое решение принял Арбитражный суд. После анализа финансового состояния выяснилось, что восстановление платежеспособности предприятия невозможно.
Однако это решение пока не вступило в законную силу, сообщили на сайте суда.
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ИСТОЧНИК KP.RU