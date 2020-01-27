В Брянск впервые с гастролями приедет МХАТ имени Максима Горького

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:52:49+03:00

В Брянске покажут четыре спектакля. Фото: Мария Дедкова

Столичные артисты будут выступать с 2 по 5 марта

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В Брянске впервые пройдут гастроли Московского Художественного академического театра имени Максима Горького. Артисты будут выступать с 2 по 5 марта, сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

В Брянске покажут премьеры прошлого сезона: «Последний срок»(12+) в постановке Сергея Пускепалиса, «Леди Гамильтон» (12+) в постановке Александра Дмитриева, а также лучшие спектакли текущего репертуара: «Мастер и Маргарита»(16+) в постановке Валерия Беляковича и «Полоумный Журден» (12+) в постановке Татьяны Дорониной.

К слову, в трех спектаклях в главных ролях выступит ведущий актер МХАТа, народный артист России, уроженец Брянской области Михаил Кабанов.

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ИСТОЧНИК KP.RU