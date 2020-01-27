В Брянской области проживают 54 блокадника Ленинграда

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:23:26+03:00

С прошлого года пенсию блокадникам в регионе подняли почти на 2,5 тысяч рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Ветераны получают пенсию в 31 с лишним тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

На Брянщине проживают 54 ветерана, которые жили в блокадном Ленинграде в 1941-1944 годах. Такие цифры подготовила пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по Брянской области. Поводом послужила 76-я годовщина снятия фашистской блокады Ленинграда – важную дату отмечают в понедельник, 27 января.

По данным Пенсионного фонда на 1 января 2020 года, средний размер пенсии у блокадников, живущих на Брянщине, составляет более 31 тысячи рублей. С прошлого года выплата подросла на 2430 рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU