В Брянской области проживают 54 блокадника Ленинграда
На Брянщине проживают 54 ветерана, которые жили в блокадном Ленинграде в 1941-1944 годах. Такие цифры подготовила пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по Брянской области. Поводом послужила 76-я годовщина снятия фашистской блокады Ленинграда – важную дату отмечают в понедельник, 27 января.
По данным Пенсионного фонда на 1 января 2020 года, средний размер пенсии у блокадников, живущих на Брянщине, составляет более 31 тысячи рублей. С прошлого года выплата подросла на 2430 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU