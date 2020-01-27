В Брянском районе легковушка врезалась в отбойник

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:08:15+03:00

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В ДТП под Брянском пострадали два человека. Авария произошла днем в воскресенье, 26 января, в поселке Супонево.

По предварительной информации областной ГИБДД, 62-летний водитель «Киа Сид» ехал со стороны Брянска. Автомобилист не справился с управлением и врезался в бордюр и металлическое барьерное ограждение, которое находилось с правой стороны по ходу движения.

- В больницу с переломами положили водителя иномарки и его 64-летнюю пассажирку, - уточнили в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU