В Брянске в ДТП возле гимназии №1 пострадала 67-летняя женщина

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:00:30+03:00

Пострадавшей медики оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

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В Брянске возле гимназии №1 сбили пожилую женщину. Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 января около 18.15 на улице Менжинского, сообщают в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 71-летний водитель за рулем "Рено -Логан" сбил 67-летнюю женщину, которая шла по "зебре".

В ДТП пенсионерка получила ушиб крестца и повредила связки на ноге. Пострадавшей медики оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU