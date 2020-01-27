В Брянске в ДТП возле гимназии №1 пострадала 67-летняя женщина
Пенсионерке оказали первую помощь и отпустили
Пострадавшей медики оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области
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В Брянске возле гимназии №1 сбили пожилую женщину. Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 января около 18.15 на улице Менжинского, сообщают в областной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, 71-летний водитель за рулем "Рено -Логан" сбил 67-летнюю женщину, которая шла по "зебре".
В ДТП пенсионерка получила ушиб крестца и повредила связки на ноге. Пострадавшей медики оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU