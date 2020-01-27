2020-01-27T10:40:41+03:00
Общество

В Брянской области хотят построить 22 вертолетных площадки

Их приспособят для санавиации
Мария Дедкова
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Как считают эксперты, подобные меры позволят быстро транспортировать тяжелых пострадавших в больницы и, соответственно, снизить смертность.Как считают эксперты, подобные меры позволят быстро транспортировать тяжелых пострадавших в больницы и, соответственно, снизить смертность.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Брянской области планируют построить 22 вертолетных площадки. Они необходимы для работы санитарной авиации, сообщают "Известия".

Площадки должны строить за счет федерального бюджета в рамках программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Как считают эксперты, подобные меры позволят быстро транспортировать тяжелых пострадавших в больницы и, соответственно, спасать жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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