В Брянске на Полтиннике произошло ДТП с маршруткой

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:58:49+03:00

О пострадавших пока ничего неизвестно

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В Брянске на улице Красноармейской маршрутка №15 попала в ДТП. Сообщение об этом появилось около девяти утра в понедельник, 27 января.

По словам очевидцев, все произошло возле остановки «Сквер Комсомольский» или «Полтинник». Маршрутное такси столкнулось с легковушкой.

Официальной информации от ГИБДД о случившемся пока не поступало. Но, судя по фото, в автоаварии получили повреждения только машины.

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ИСТОЧНИК KP.RU