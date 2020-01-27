В Брянске на Полтиннике произошло ДТП с маршруткой
О пострадавших пока ничего неизвестно
Фото: vk.kom, группа "ЧП и ДТП Брянск".
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В Брянске на улице Красноармейской маршрутка №15 попала в ДТП. Сообщение об этом появилось около девяти утра в понедельник, 27 января.
По словам очевидцев, все произошло возле остановки «Сквер Комсомольский» или «Полтинник». Маршрутное такси столкнулось с легковушкой.
Официальной информации от ГИБДД о случившемся пока не поступало. Но, судя по фото, в автоаварии получили повреждения только машины.
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ИСТОЧНИК KP.RU