2020-01-26T21:56:18+03:00
Общество

В последний понедельник января на Брянщине пройдет мокрый снег

Днем воздух прогреется до двух градусов тепла
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Конец января не принесет крепких морозов.Конец января не принесет крепких морозов.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Брянской области продолжается «осенняя зима». В понедельник, 27 января, брянцев ждет мокрый снег и гололедица, передает пресс-служба регионального МЧС.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем – от минус 3 до плюс 5 градусов. Точно такая же температура в регионе будет ночью.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В последний понедельник января на Брянщине пройдет мокрый снег
На брянской трасс фура врезалась в отбойник
Под Клинцами легковушка сбила на «зебре» 17-летнюю девушку
Жителей Брянска возмущает часто закрытый переезд на Почтовой
В Навле водитель внедорожника сбил 67-летнюю женщину и уехал
Под Брянском минивэн врезался в «Мерседес»: пострадали двое
В госуниверситете Брянска обсудили ужасы Холокоста
В Новозыбковском районе ущерб от пожаров составил 22 миллиона рублей
В Навле на новое оборудование больницы потратят 44 миллиона рублей
В Клинцах отметила 102-летие долгожительница Татьяна Хруцкая
В Брянске прошел благотворительный хоккейный матч
В воскресенье на Брянщине пройдет мокрый снег
В Брянске разыскивают 20-летнего парня
Парки Брянска убирают от снега 30 дворников
Перед выходными на брянских дорогах никто не пострадал
Под Брянском легковушка вылетела в кювет и перевернулась
Дом инженера Боровича в Брянске восстановят по тамбовскому проекту
В двух районах Брянской области пройдут сплошные проверки водителей
В Брянскую область привезли мощи Луки Крымского
Пожар в брянской многоэтажке: одного спасли, десятерых эвакуировали
В Брянске увеличат число именных стипендий правительства и облдумы
Транспортировщики отходов не могут качественно выполнять свою работу из-за брянских автохамов
Капремонт улицы Фокина в Брянске начали с замены светильников
Брянских водителей предупредили о скользких дорогах
В Брянске потушили пожар на складе
Будем беречь Брянщину вместе!
Брянская фирма утаила 6 миллионов рублей налогов