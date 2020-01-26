В последний понедельник января на Брянщине пройдет мокрый снег

26 Янв. 2020 2020-01-26T21:56:18+03:00

Днем воздух прогреется до двух градусов тепла

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В Брянской области продолжается «осенняя зима». В понедельник, 27 января, брянцев ждет мокрый снег и гололедица, передает пресс-служба регионального МЧС.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем – от минус 3 до плюс 5 градусов. Точно такая же температура в регионе будет ночью.

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ИСТОЧНИК KP.RU