В последний понедельник января на Брянщине пройдет мокрый снег
Днем воздух прогреется до двух градусов тепла
Конец января не принесет крепких морозов.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Брянской области продолжается «осенняя зима». В понедельник, 27 января, брянцев ждет мокрый снег и гололедица, передает пресс-служба регионального МЧС.
Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем – от минус 3 до плюс 5 градусов. Точно такая же температура в регионе будет ночью.
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ИСТОЧНИК KP.RU