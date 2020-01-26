В Навле водитель внедорожника сбил 67-летнюю женщину и уехал

26 Янв. 2020 2020-01-26T12:30:37+03:00

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В субботу, 25 января, в центре Навли сбили пенсионерку. ДТП произошло на улице Ленина около 18.30, рассказали в областной ГИБДД.

По предварительной версии, 26-летний водитель ВАЗ-212140 ехал в сторону регулируемого перекрестка улиц Ленина и Розы Люксембург. Внедорожник съехал на правую обочину и сбил 67-летнюю женщину-пешехода, которая шла по обочине (при этом тротуар на данном участке был).

Пострадавшая попала в больницу с переломом копчика и другими травмами. А водитель с места аварии скрылся. Позже его нашли и привлекли к административной ответственности.

В ГИБДД напоминают: если вы стали участниками аварии, ни в коем случае не покидайте место ДТП:

- При наезде на пешехода водителю необходимо успокоиться и оказать первую помощь пострадавшему. Оставление места наезда может быть отягчающим фактором при рассмотрении дела в суде в случаях со смертельным исходом или тяжкими телесными повреждениями. Не нужно надеяться, что вас не найдут: почти всегда есть свидетели, очень много камер видеонаблюдения и почти в каждой машине есть средства видеофиксации.

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ИСТОЧНИК KP.RU