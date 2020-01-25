25 Янв. 2020 2020-01-25T21:09:13+03:00

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В День студента, 25 января, в Брянске прошел благотворительный хоккейный матч «Хоккей для всех». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, главными зрителями и болельщиками стали дети из детских домов и социальных приютов области, а также воспитанники Брянской городской общественной организации «Родители детей инвалидов».

Спортивное событие прошло в спорткомплексе «Варяг». На лед вышли команда областного правительства (капитан – Александр Богомаз) и команда движения «Хоккей для всех» из Санкт-Петербурга, Москвы, Железногорска и Брянска (Эдгар Плендискис).

Помимо благотворительного, в этот день в «Варяге» провели еще три матча. Во втором матче на лед вышла детская сборная команда из Донецка и детская сборная команда Брянской области, в третьем - команда Брянской области «Партизан» и команда движения «Хоккей для всех».

- «Хоккей для всех» - это проект, который придумал эстонский хоккеист Эдгар Плендискис, - рассказали в облправительстве. - Он побывал в одном из детских интернатов и понял, что ребята ни разу не видели эту игру вживую. Теперь Эдгар Плендискис со своей командой ездит по разным городам России и проводит любительские турниры, в качестве зрителей - воспитанники детских домов и интернатов.

В благотворительном матче со счетом 7:6 победила команда правительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU