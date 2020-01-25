В воскресенье на Брянщине пройдет мокрый снег

25 Янв. 2020 2020-01-25T20:03:02+03:00

Зима в этом году с сюрпризами... Фото: Михаил ФРОЛОВ

На дорогах будет скользко

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В воскресенье, 26 января, брянцев ждет очередное потепление. Днем синоптики обещают до 3 градусов тепла, передает областное МЧС. Ночью – от минус 5 до 0.

В целом погода будет облачная с прояснениями. Днем местами пройдет снег и мокрый снег. Ветер западный, скорость – 5-10 метров в секунду.

Автомобилистам нужно быть особенно осторожными: на дорогах ожидается гололедица.

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ИСТОЧНИК KP.RU