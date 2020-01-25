2020-01-25T14:46:12+03:00
Общество

В Брянске разыскивают 20-летнего парня

Александр Дубровин не выходил на связь неделю
Ольга УМАРОВА
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Фото: vk.com, группа "Лиза Алерт Брянской области".Фото: vk.com, группа "Лиза Алерт Брянской области".
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В Брянске ищут пропавшего 20-летнего парня. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Разыскиваемый – Александр Дубровин. По словам волонтеров, о его местонахождении ничего не известно с 17 января 2020 года.

Приметы пропавшего: рост 184 сантиметра, худощавого телосложения, волосы русые, карие глаза. Был одет в красную куртку с белыми полосами на рукавах и груди, черную кофту с капюшоном, темно-синие брюки и кроссовки.

Если вы что-либо узнаете о пропавшем, звоните по телефонам: 8-800-700-54-52 (Горячая линия поискового отряда) или 02, 102 (полиция).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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