2020-01-25T13:20:34+03:00
Общество

Парки Брянска убирают от снега 30 дворников

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Ольга УМАРОВА
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Этой зимой парки Брянска чистят от снега в основном вручную.Этой зимой парки Брянска чистят от снега в основном вручную.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Несмотря на то, что снегопад в Брянске сменился дождем, на борьбу с зимними осадками в парках каждый день выходят дворники. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, расчисткой городских аллей и дорожек занимаются 30 дворников.

Все они сотрудники городского паркового объединения, которое отвечает за шесть парков: Майский, Пушкинский, парк имени Толстого, ЦПКиО, «Юность» и парк железнодорожников.

- Половина рабочих трудятся в ЦПКиО имени 1000-летия Брянска, ведь этот парк самый большой по площади, - рассказали в мэрии. – Она составляет 13,2 гектара. К уборке парков дворники приступают в 8 утра, чтобы успеть расчистить дорожки для первых «транзитных» посетителей, которые спешат на работу. Дальше снег убирают по мере необходимости.

Когда снега немного, парки чистят вручную. В непогоду на помощь приходит дорожная техника, которые предоставляет городское дорожное управление.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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