Перед выходными на брянских дорогах никто не пострадал
Об этом сообщили в ГИБДД
В пятницу на брянских дорогах никто не пострадал.Фото: Сергей ГАПОН
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В пятницу, 24 января, в сводку областной ГИБДД не попала ни одна автоавария с пострадавшими. Такие данные опубликовала региональная Госавтоинспекция.
Инспекторы напоминают об осторожности на дорогах, которые из-за ухудшения погоды станут скользкими. Гололедица в регионе ожидается в субботу, 25 января.
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ИСТОЧНИК KP.RU