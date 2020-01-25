2020-01-25T12:01:45+03:00
Общество

Перед выходными на брянских дорогах никто не пострадал

Об этом сообщили в ГИБДД
Ольга УМАРОВА
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В пятницу на брянских дорогах никто не пострадал.В пятницу на брянских дорогах никто не пострадал.Фото: Сергей ГАПОН
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В пятницу, 24 января, в сводку областной ГИБДД не попала ни одна автоавария с пострадавшими. Такие данные опубликовала региональная Госавтоинспекция.

Инспекторы напоминают об осторожности на дорогах, которые из-за ухудшения погоды станут скользкими. Гололедица в регионе ожидается в субботу, 25 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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