Перед выходными на брянских дорогах никто не пострадал

25 Янв. 2020 2020-01-25T12:01:45+03:00

В пятницу на брянских дорогах никто не пострадал. Фото: Сергей ГАПОН

Об этом сообщили в ГИБДД

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В пятницу, 24 января, в сводку областной ГИБДД не попала ни одна автоавария с пострадавшими. Такие данные опубликовала региональная Госавтоинспекция.

Инспекторы напоминают об осторожности на дорогах, которые из-за ухудшения погоды станут скользкими. Гололедица в регионе ожидается в субботу, 25 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU