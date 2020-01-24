В двух районах Брянской области пройдут сплошные проверки водителей
Автоинспекторы будут дежурить в Унече и Навле
Если вы заметили пьяного автомобилиста, сообщите об этом в дежурную часть.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В двух районах Брянской области 27 января пройдут сплошные проверки водителей. В Навлинском и Унечском районах автоинспекторы проследят за тем, чтобы на дорогах не было пьяных, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.
В Госавтоинспекции напоминают, что все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях. Если вы заметили пьяного автомобилиста, сообщите об этом в дежурную часть.
Телефон: (4832) 74-36-84
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ИСТОЧНИК KP.RU