В двух районах Брянской области пройдут сплошные проверки водителей

24 Янв. 2020 2020-01-24T19:54:57+03:00

Если вы заметили пьяного автомобилиста, сообщите об этом в дежурную часть. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Автоинспекторы будут дежурить в Унече и Навле

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В двух районах Брянской области 27 января пройдут сплошные проверки водителей. В Навлинском и Унечском районах автоинспекторы проследят за тем, чтобы на дорогах не было пьяных, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Госавтоинспекции напоминают, что все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях. Если вы заметили пьяного автомобилиста, сообщите об этом в дежурную часть.

Телефон: (4832) 74-36-84

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ИСТОЧНИК KP.RU