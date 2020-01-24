2020-01-24T19:54:57+03:00
Общество

В двух районах Брянской области пройдут сплошные проверки водителей

Автоинспекторы будут дежурить в Унече и Навле
Мария Дедкова
Поделиться:
Если вы заметили пьяного автомобилиста, сообщите об этом в дежурную часть.Если вы заметили пьяного автомобилиста, сообщите об этом в дежурную часть.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В двух районах Брянской области 27 января пройдут сплошные проверки водителей. В Навлинском и Унечском районах автоинспекторы проследят за тем, чтобы на дорогах не было пьяных, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Госавтоинспекции напоминают, что все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях. Если вы заметили пьяного автомобилиста, сообщите об этом в дежурную часть.

Телефон: (4832) 74-36-84

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24