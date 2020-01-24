В Брянскую область привезли мощи Луки Крымского
В Брянскую область привезли ковчег с мощами Луки Крымского и другими святынями Элистинской епархии.
Реликвиям можно будет поклониться с 20 января по 9 марта в храмах региона, сообщают в пресс-службе Брянской епархии.
График пребывания ковчега
Свенский Успенский мужской монастырь - 20 - 27 января
Горно-Никольский мужской монастырь - 27 января - 3 февраля
Спасо-Преображенский женский монастырь - 3 - 10 февраля
Кресто-Воздвиженский женский монастырь - 10 - 17 февраля
Свято-Троицкий мужской монастырь - 17 - 24 февраля
Бело-Бережская Иоанно-Предтеченская мужская пустынь - 24 февраля - 2 марта
Брянский Петро-Павловский женский монастырь -2 - 9 марта
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ИСТОЧНИК KP.RU