В Брянскую область привезли мощи Луки Крымского

24 Янв. 2020 2020-01-24T18:23:23+03:00

Кроме того в Брянскую область доставили другие святыни Элистинской епархии. Фото: пресс-служба Брянской епархии

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В Брянскую область привезли ковчег с мощами Луки Крымского и другими святынями Элистинской епархии.

Реликвиям можно будет поклониться с 20 января по 9 марта в храмах региона, сообщают в пресс-службе Брянской епархии.

График пребывания ковчега

Свенский Успенский мужской монастырь - 20 - 27 января

Горно-Никольский мужской монастырь - 27 января - 3 февраля

Спасо-Преображенский женский монастырь - 3 - 10 февраля

Кресто-Воздвиженский женский монастырь - 10 - 17 февраля

Свято-Троицкий мужской монастырь - 17 - 24 февраля

Бело-Бережская Иоанно-Предтеченская мужская пустынь - 24 февраля - 2 марта

Брянский Петро-Павловский женский монастырь -2 - 9 марта

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ИСТОЧНИК KP.RU