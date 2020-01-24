В Брянске увеличат число именных стипендий правительства и облдумы
Заседание комиссии по распределению именных стипендий провели в Брянске в четверг, 23 января. Главным в обсуждении стал вопрос поддержки волонтеров и работающей молодежи.
Сегодня в регионе именные стипендии правительства и облдумы получает 71 молодой человек, еще трое поощряются аналогичной выплатой имени Петра Проскурина.
На заседании участники предложили утвердить еще 15 именных стипендий, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области. На поощрение смогут рассчитывать представители работающей молодежи и волонтеры, которые активно участвуют в международных и всероссийских акциях.
Ведомственным департаментам уже поручили разработать соответствующее положение,
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ИСТОЧНИК KP.RU