В Брянске увеличат число именных стипендий правительства и облдумы

24 Янв. 2020 2020-01-24T17:30:11+03:00

Число обладателей именных стипендий в Брянской области достигнет 89. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

На поощрение может рассчитывать работающая молодежь и активисты

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Заседание комиссии по распределению именных стипендий провели в Брянске в четверг, 23 января. Главным в обсуждении стал вопрос поддержки волонтеров и работающей молодежи.

Сегодня в регионе именные стипендии правительства и облдумы получает 71 молодой человек, еще трое поощряются аналогичной выплатой имени Петра Проскурина.

На заседании участники предложили утвердить еще 15 именных стипендий, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области. На поощрение смогут рассчитывать представители работающей молодежи и волонтеры, которые активно участвуют в международных и всероссийских акциях.

Ведомственным департаментам уже поручили разработать соответствующее положение,

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ИСТОЧНИК KP.RU