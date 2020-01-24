В Брянске потушили пожар на складе
Огонь удалось ликвидировать за полчаса
Экспертам теперь предстоит установить причину пожара.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В Брянске на проспекте Московском удалось потушить пожар.
Склад на проспекте Московском загорелся 24 января около часа дня.
На место ЧП выехали шесть автоцистерн, автолестница и подъемник. Огнем оказалась объята часть склада на площади 80 квадратных метров.
За полчаса, в 13.34, пламя потушили, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.
К счастью, в огне никто не пострадал. Экспертам теперь предстоит установить причину пожара.
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ИСТОЧНИК KP.RU