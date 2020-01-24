В Брянске потушили пожар на складе

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:24:29+03:00

Экспертам теперь предстоит установить причину пожара. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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В Брянске на проспекте Московском удалось потушить пожар.

Склад на проспекте Московском загорелся 24 января около часа дня.

На место ЧП выехали шесть автоцистерн, автолестница и подъемник. Огнем оказалась объята часть склада на площади 80 квадратных метров.

За полчаса, в 13.34, пламя потушили, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

К счастью, в огне никто не пострадал. Экспертам теперь предстоит установить причину пожара.

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ИСТОЧНИК KP.RU