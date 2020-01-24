Брянская фирма утаила 6 миллионов рублей налогов

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:33:45+03:00

Правоохранители напомнили, что фирму могут освободить от уголовного наказания. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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На фирму ООО «МТД», которая находится в Унечском районе, завели уголовное дело. По версии следствия, с 1 ноября 2017-го по 30 июня 2018-го в компании уклонялись от уплаты НДС.

Общая сумма долга государству составила больше шести миллионов рублей.

- Следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям руководства и сотрудников коммерческой организации, - подчеркнули в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Правоохранители напомнили, что фирму могут освободить от уголовного наказания, если такое правонарушение она совершила впервые, а также если заплатила недоимки по налогам.

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ИСТОЧНИК KP.RU