2020-01-24T14:33:45+03:00
Общество

Брянская фирма утаила 6 миллионов рублей налогов

Следователи завели уголовное дело
Мария Дедкова
Поделиться:
Правоохранители напомнили, что фирму могут освободить от уголовного наказания.Правоохранители напомнили, что фирму могут освободить от уголовного наказания.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

На фирму ООО «МТД», которая находится в Унечском районе, завели уголовное дело. По версии следствия, с 1 ноября 2017-го по 30 июня 2018-го в компании уклонялись от уплаты НДС.

Общая сумма долга государству составила больше шести миллионов рублей.

- Следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям руководства и сотрудников коммерческой организации, - подчеркнули в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Правоохранители напомнили, что фирму могут освободить от уголовного наказания, если такое правонарушение она совершила впервые, а также если заплатила недоимки по налогам.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Транспортировщики отходов не могут качественно выполнять свою работу из-за брянских автохамов
Капремонт улицы Фокина в Брянске начали с замены светильников
Брянских водителей предупредили о скользких дорогах
В Брянске потушили пожар на складе
Будем беречь Брянщину вместе!
Брянская фирма утаила 6 миллионов рублей налогов
В Брянске на проспекте Московском загорелся склад
Борис Пайкин поздравляет брянских студентов и желает успешных сессий
Жителя Стародуба оштрафовали за незаконную рубку дубов
Директора брянского департамента транспорта наказали за медлительность
В Брянской области за взятку сотруднику ГИБДД будут судить белоруса
Брянцев предупредили о новом виде мошенничества
В ДТП в Климовском районе погиб 35-летний автомобилист
В Брянске сносят цеха бывшего стратегического завода «Литий»
В Брасовском районе откроют мультимедийный музей князя Михаила Романова
Подробности ДТП на улице Калинина в Брянске: водителя легковушки госпитализировали
Брянский аэропорт наказали за несоблюдение пожарной безопасности
В Брянской области задержали 22 телят-"нелегалов"
Брянский областной бизнес-инкубатор оштрафовали на 100 тысяч рублей
В Брянске вечером и ночью продолжат чистить снег
Для нового брянского моста через Снежеть забили 92 сваи
Брянец разобрал на металлолом старую ферму
В ДТП на улице Калинина пострадали двое
Брянской самогонщице со стажем выписали штраф в 25 тысяч рублей
На суражском предприятии скрыли травму рабочего
На брянском полигоне уничтожили 3,5 тонны сомнительных яблок