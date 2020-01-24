Борис Пайкин поздравляет брянских студентов и желает успешных сессий

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:40:29+03:00

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Дорогие студенты брянских вузов, Татьянин день — это ваш праздник! Позади очередная сессия. Уверен, вы не разочаровались в выбранной вами профессии и увлеченно и ответственно овладеваете необходимыми знаниями. Помните, что студенческие годы – самое лучшее время в жизни каждого человека. Это начало самостоятельной взрослой жизни, это радость новых открытий и время обретения настоящих друзей, осознание ценности семьи.

Студенческая жизнь всегда вспоминается с теплотой. Пронесите это тепло через всю свою взрослую жизнь. Дарите его родным и близким, друзьям, не забывайте о своих преподавателях, которые в Татьянин день так же молоды душой, как и вы, увлечены новыми идеями и верят в вас.

В этот день я желаю вам здоровья, спокойствия, уверенности и только отличных отметок в зачетных книжках. Будьте инициативными, любознательными, настойчивыми, целеустремленными! От того, какими будете вы - сегодняшние студенты России, зависит будущее нашей страны. С праздником, дорогие студенты!

ИСТОЧНИК KP.RU