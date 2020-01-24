Жителя Стародуба оштрафовали за незаконную рубку дубов

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:30:09+03:00

Деньги "черный" лесоруб полностью вернул. Однако это не освободило его от наказания. Фото: Иван ВИСЛОВ

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52-летнего жителя Стародуба осудили за незаконную рубку деревьев.

В июне прошлого года горожанин без соответствующего разрешения срубил восемь дубов в местном лесничестве. Ущерб лесному фонду оценили почти 350 тысяч рублей.

Деньги "черный" лесоруб полностью вернул. Однако это не освободило его от наказания.

По решению суда горожанин выплатит штраф в 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU