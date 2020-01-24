Жителя Стародуба оштрафовали за незаконную рубку дубов
Причиненный ущерб горожанин вернул
Деньги "черный" лесоруб полностью вернул. Однако это не освободило его от наказания.Фото: Иван ВИСЛОВ
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52-летнего жителя Стародуба осудили за незаконную рубку деревьев.
В июне прошлого года горожанин без соответствующего разрешения срубил восемь дубов в местном лесничестве. Ущерб лесному фонду оценили почти 350 тысяч рублей.
Деньги "черный" лесоруб полностью вернул. Однако это не освободило его от наказания.
По решению суда горожанин выплатит штраф в 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU