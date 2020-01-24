Директора брянского департамента транспорта наказали за медлительность
На обращение не ответили в установленный срок
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В Брянской области директора департамента промышленности, транспорта и связи накажут за медлительность.
Нарушение закона выявила прокуратура во время проверки. Оказалось, что сотрудники учреждения не ответили вовремя на обращение одного из перевозчиков.
На руководителя департамента завели административное дело, а также потребовали устранить нарушение, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Акты прокурорского реагирования рассматривают.
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ИСТОЧНИК KP.RU