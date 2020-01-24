Директора брянского департамента транспорта наказали за медлительность

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:38:59+03:00

На обращение не ответили в установленный срок

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В Брянской области директора департамента промышленности, транспорта и связи накажут за медлительность.

Нарушение закона выявила прокуратура во время проверки. Оказалось, что сотрудники учреждения не ответили вовремя на обращение одного из перевозчиков.

На руководителя департамента завели административное дело, а также потребовали устранить нарушение, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Акты прокурорского реагирования рассматривают.

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ИСТОЧНИК KP.RU