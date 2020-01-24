В Брянской области за взятку сотруднику ГИБДД будут судить белоруса

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:27:11+03:00

Житель Беларуси, желая избежать наказания за пьяную езду, предложил правоохранителю 15 тысяч рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

В Брянской области под суд пойдет 44-летний гражданин Беларуси. Иностранца обвиняют в попытке дать взятку полицейскому.

По версии следствия, 28 сентября автомобилиста остановили сотрудники ГИБДД. Житель Беларуси, желая избежать наказания за пьяную езду, предложил правоохранителю 15 тысяч рублей. Однако, как рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области, сотрудник полиции от денег отказался. А иностранца задержали.

Уголовное дело по существу рассмотрит Новозыбковский городской суд.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU