В Брянской области за взятку сотруднику ГИБДД будут судить белоруса
В Брянской области под суд пойдет 44-летний гражданин Беларуси. Иностранца обвиняют в попытке дать взятку полицейскому.
По версии следствия, 28 сентября автомобилиста остановили сотрудники ГИБДД. Житель Беларуси, желая избежать наказания за пьяную езду, предложил правоохранителю 15 тысяч рублей. Однако, как рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области, сотрудник полиции от денег отказался. А иностранца задержали.
Уголовное дело по существу рассмотрит Новозыбковский городской суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU