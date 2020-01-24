В ДТП в Климовском районе погиб 35-летний автомобилист
На трассе в Климовском районе погиб автомобилист. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 23 января в 12.30 на восьмом километре автодороги «Чуровичи - Раковка».
- По предварительной информации, 35-летний водитель ВАЗа-21099, не учел скоростной режим и не справился с управлением, - говорят в областной Госавтоинспекции. - Автомобилист выехал на встречную полосу. Машина скатилась в кювет, опрокинулась и врезалась в дерево.
В момент ДТП, по данным полиции, водитель и 41-летняя пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности.
Женщина получила травму головы, сотрясение мозга и переломы. Ее госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU