В ДТП в Климовском районе погиб 35-летний автомобилист

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:22:20+03:00

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 23 января в 12.30 на восьмом километре автодороги «Чуровичи - Раковка». Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

Водитель не был пристегнут ремнями безопасности

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На трассе в Климовском районе погиб автомобилист. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 23 января в 12.30 на восьмом километре автодороги «Чуровичи - Раковка».

- По предварительной информации, 35-летний водитель ВАЗа-21099, не учел скоростной режим и не справился с управлением, - говорят в областной Госавтоинспекции. - Автомобилист выехал на встречную полосу. Машина скатилась в кювет, опрокинулась и врезалась в дерево.

В момент ДТП, по данным полиции, водитель и 41-летняя пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности.

Женщина получила травму головы, сотрясение мозга и переломы. Ее госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU