Подробности ДТП на улице Калинина в Брянске: водителя легковушки госпитализировали
В ДТП, которое произошло на улице Калинина в Брянске, серьезно пострадал водитель легковушки. 55-летнего мужчину с переломами лопатки и ключицы госпитализировали.
Напомним, все случилось в 13.50 23 января.
- 54-летний водитель тягача МАН не справился с управлением, - поясняют в городской Госавтоинспекции. - Полуприцеп задел электроопору, а затем выехал на проезжую часть встречного направления, где в это время ехал "Ниссан Альмера".
По результатам медосвидетельствования участники ДТП были трезвыми.
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ИСТОЧНИК KP.RU