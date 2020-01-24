2020-01-24T10:20:10+03:00
Происшествия

Подробности ДТП на улице Калинина в Брянске: водителя легковушки госпитализировали

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства автоаварии
Мария Дедкова
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54-летний водитель тягача МАН не справился с управлением.54-летний водитель тягача МАН не справился с управлением.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области
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В ДТП, которое произошло на улице Калинина в Брянске, серьезно пострадал водитель легковушки. 55-летнего мужчину с переломами лопатки и ключицы госпитализировали.

Напомним, все случилось в 13.50 23 января.

- 54-летний водитель тягача МАН не справился с управлением, - поясняют в городской Госавтоинспекции. - Полуприцеп задел электроопору, а затем выехал на проезжую часть встречного направления, где в это время ехал "Ниссан Альмера".

По результатам медосвидетельствования участники ДТП были трезвыми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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