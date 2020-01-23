Брянский областной бизнес-инкубатор оштрафовали на 100 тысяч рублей

23 Янв. 2020 2020-01-23T18:08:31+03:00

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ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор» накажут за неправильный прием на работу бывшего госслужащего. В ситуации разбиралась прокуратура.

- Установлено, что в августе 2018 года в учреждение пришел на работу уволившийся сотрудник полиции, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Новый работодатель за десять дней не проинформировал об этом своего предшественника. Тем самым нарушив законодательство о противодействии коррупции.

Прокурор возбудил административное дело по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего». В итоге нарушителя оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU