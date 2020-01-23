Для нового брянского моста через Снежеть забили 92 сваи

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:05:36+03:00

Строители продолжают работу по установке свай на новом мосту через Снежеть. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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На новой автодороге «Брянск-I — Брянск-II» продолжается возведение моста через реку Снежеть. Подрядная организация формирует защитную дамбу, производит первичное устройство насыпи земполотна. Песок для этих целей приобретают у брянских компаний. Высота возводимой дамбы составит 5-6 метров: дорога встанет на один уровень с Московским проспектом.

Строители продолжают работу по установке свай. В общей сложности их будет 400, их уже доставили на площадку. Сейчас первое свайное поле готово полностью: рабочие забили 92 сваи. Протяженность нового двухполосного моста составит 101 метр, уточнили в пресс-службе мэрии.

Добавим, что автодорогу «Брянск-I — Брянск-II» строят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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ИСТОЧНИК KP.RU