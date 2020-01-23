2020-01-23T17:01:01+03:00
Общество

Брянец разобрал на металлолом старую ферму

Похищенное злоумышленник попытался провезти на машине друга
Ольга УМАРОВА
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Разворовавшему старую ферму брянцу грозит до пяти лет тюрьмы.Разворовавшему старую ферму брянцу грозит до пяти лет тюрьмы.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Житель Брянска на автомобиле приятеля перевозил украденный металлолом. Инцидент произошел в поселке Новые Дарковичи, сообщает областное УМВД.

Автомобиль, доверху набитый металлическими пластинами, остановили сотрудники ГИБДД. После того как водитель не предъявил документы на груз, его вместе с 38-летним пассажиром доставили в отдел полиции.

- Здесь пассажир сразу же написал явку с повинной, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Он рассказал, что украл металлические изделия с территории недействующей фермы в Новых Дарковичах. С его слов, приятель, на автомобиле которого везли похищенное в пункт приема металлолома, ничего не знал о происхождении пластин. По словам подозреваемого, он заранее вынес металлические изделия с территории сельхозпредприятия и припрятал неподалеку.

Теперь похитителю грозит до пяти лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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