Брянской самогонщице со стажем выписали штраф в 25 тысяч рублей
В Брянске вынесли приговор по уголовному делу о розничной торговле спиртосодержащей пищевой продукции домашнего производства. За содеянное ответила 55-летняя местная жительница.
В суде доказали два преступных эпизода: от 30 марта и 18 мая 2018 года. Самогон женщина продала жителям Бежицкого района, находясь у себя дома.
– Ранее фигурантка дела уже попадалась на торговле самогоном, – отметили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Тогда ее привлекли к административной ответственности.
На сей раз виновную суд оштрафовал на 25 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU