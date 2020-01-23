2020-01-23T16:48:14+03:00
Общество

Брянской самогонщице со стажем выписали штраф в 25 тысяч рублей

В суде удалось доказать два преступных эпизода ее деятельности
Анна ЛЕВКИНА
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Брянский суд оштрафовал самогонщицу-рецидивистку на 25 тысяч рублей.Брянский суд оштрафовал самогонщицу-рецидивистку на 25 тысяч рублей.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске вынесли приговор по уголовному делу о розничной торговле спиртосодержащей пищевой продукции домашнего производства. За содеянное ответила 55-летняя местная жительница.

В суде доказали два преступных эпизода: от 30 марта и 18 мая 2018 года. Самогон женщина продала жителям Бежицкого района, находясь у себя дома.

– Ранее фигурантка дела уже попадалась на торговле самогоном, – отметили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Тогда ее привлекли к административной ответственности.

На сей раз виновную суд оштрафовал на 25 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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