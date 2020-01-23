На суражском предприятии скрыли травму рабочего
Случившимся заинтересовалась прокуратура
Руководителя фирмы оштрафовали на две тысячи рублей.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Сураже компания "забыла" рассказать о несчастном случае.
Электрогазосварщик ООО «АПК-Строй» получил тяжелую травму.
- Работодатель о ЧП не сообщил в течение дня в прокуратуру Суражского района, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Комиссия для расследования также была создана с нарушением установленного законом срока.
На исполняющего обязанности директора ООО «АПК-Строй» завели административное дело. Руководителя оштрафовали на две тысячи рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU