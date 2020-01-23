На суражском предприятии скрыли травму рабочего

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:09:19+03:00

Руководителя фирмы оштрафовали на две тысячи рублей. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Сураже компания "забыла" рассказать о несчастном случае.

Электрогазосварщик ООО «АПК-Строй» получил тяжелую травму.

- Работодатель о ЧП не сообщил в течение дня в прокуратуру Суражского района, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Комиссия для расследования также была создана с нарушением установленного законом срока.

На исполняющего обязанности директора ООО «АПК-Строй» завели административное дело. Руководителя оштрафовали на две тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU