2020-01-23T15:31:25+03:00
Общество

В Брянске подрядчики не смогли сдать в срок детский сад и шесть пристроек

Руководителям фирм внесли представление
Мария Дедкова
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В Брянске прокуратура выявила нарушения при выполнении нацпроекта «Демография». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Оказалось, что подрядчики не сумели вовремя сдать детсад и шесть пристроек.

Для устранения нарушений прокурор Брянска вынес представление руководителям фирм, нарушивших сроки выполнения работ.

Акты прокурорского реагирования рассматривают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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