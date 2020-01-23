В Брянске подрядчики не смогли сдать в срок детский сад и шесть пристроек
Руководителям фирм внесли представление
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В Брянске прокуратура выявила нарушения при выполнении нацпроекта «Демография». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Оказалось, что подрядчики не сумели вовремя сдать детсад и шесть пристроек.
Для устранения нарушений прокурор Брянска вынес представление руководителям фирм, нарушивших сроки выполнения работ.
Акты прокурорского реагирования рассматривают.
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ИСТОЧНИК KP.RU