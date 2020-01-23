В Брянске из горящей многоэтажки эвакуировали двух жильцов
В доме по улице Вокзальной горела кухня в квартире
Двух жильцов эвакуировали из горящей в Брянске многоэтажки.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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Пожар в одной из квартир дома по улице Вокзальной в Бежицком районе произошел утром в четверг, 23 января. О происшествии дежурному МЧС сообщили в 10.40. По вызову выезжали расчеты ПСЧ-12. До места они добирались две минуты.
Огнеборцы потушили пожар в 10.49, уточнили в пресс-службе регионального МЧС. В результате ЧП выгорела мебель на кухне. Двух человек спасатели эвакуировали.
Причину пожара специалисты пока не установили.
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ИСТОЧНИК KP.RU