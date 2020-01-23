2020-01-23T12:21:27+03:00
Общество

На маткапитал в Брянской области выделили 19 миллиардов рублей

Сейчас он составляет больше 460 тысяч рублей
Ольга УМАРОВА
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С 2007 года в регионе выдали более 75 тысяч сертификатов на маткапитал.С 2007 года в регионе выдали более 75 тысяч сертификатов на маткапитал.Фото: Олег УКЛАДОВ
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На материнский капитал брянцам выделили почти 19 миллиардов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Брянской области.

В 2007 году размер «семейного» капитала составлял 250 тысяч рублей. На сегодняшний день - 466 тысяч 617 рублей.

За это время в регионе выдали более 75 тысяч сертификатов на маткапитал, из них более 4400 – в прошлом году.

- Самое популярное направление использования материнского капитала – улучшение жилищных условий, - рассказали в ОПФР. - За время действия программы их улучшили более 49 тысяч брянских семей. При этом больше 23 тысяч семей частично или полностью погасили на эти средства жилищные кредиты. Еще более 26 тысяч семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств.

На обучение «материнские деньги» направили более трех тысяч брянцев. Всего на эти цели ушло почти 200 миллионов рублей. И всего две жительницы региона решили использовать маткапитал для формирования своей накопительной пенсии.

А более 1700 мамочек обратились в прошлом году в Пенсионной фонд, чтобы получать на средства семейного капитала ежемесячную выплату. На данную статью расходов направили более 99 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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