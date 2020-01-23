Брянцам предложили пожаловаться на плохую молочку
«Горячую линию» открыл Роспотребнадзор
Оставить жалобу или предложение специалистам можно с 21 января по 4 февраля.Фото: Елена РАКОВА
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В Брянской области Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по вопросам качества молочной продукции.
Оставить жалобу или предложение специалистам можно с 21 января по 4 февраля.
Звонки эксперты будут принимать с 10.00 до 12.00 и с 12.45 до 17.00.
ВАЖНО
Телефон «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Брянской области (4832) 66-06-96.
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ИСТОЧНИК KP.RU