Брянцам предложили пожаловаться на плохую молочку

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:40:10+03:00

Оставить жалобу или предложение специалистам можно с 21 января по 4 февраля. Фото: Елена РАКОВА

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В Брянской области Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по вопросам качества молочной продукции.

Оставить жалобу или предложение специалистам можно с 21 января по 4 февраля.

Звонки эксперты будут принимать с 10.00 до 12.00 и с 12.45 до 17.00.

ВАЖНО

Телефон «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Брянской области (4832) 66-06-96.

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ИСТОЧНИК KP.RU