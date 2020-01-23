В Трубчевском районе под колесами иномарки погиб пожилой мужчина

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:06:08+03:00

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В Трубчевском районе водитель иномарки сбил 61-летнего мужчину. Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 января около 18.05 на шестом километре автодороги «Трубчевск- Суземка».

- По предварительной информации, 46-летний водитель за рулем "Фольксваген Пассат" при встречном разъезде с другим автомобилем, сбил пешехода, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - Мужчина двигался в попутном направлении посередине полосы движения. От полученных травм скончался.

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ИСТОЧНИК KP.RU