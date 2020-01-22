Основание новой дороги по Советской в Брянске готово на 58%

22 Янв. 2020 2020-01-22T18:27:20+03:00

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В Брянске продолжают возводить новую магистраль по улице Советской. Со слов подрядчика, сейчас готовность основания дороги из щебня составляет 58%.

На объекте продолжают устанавливать опоры: уже смонтировали 45% электрических и 27% троллейбусных. Также укладывают нижний выравнивающий слой асфальта. Вдоль новой дороги строят ливневую канализацию. Ее протяженность – 3,4 километров.

– Строительство ведется хорошими темпами, – уточнили в пресс-службе мэрии. – За качеством работ следят не только местные специалисты и профильные службы, но и представители технического надзора Минстроя РФ.

Добавим, что новая дорога напрямую свяжет улицы Крахмалева и Объездную. Ее строительство ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Стоимость объекта превышает 380 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU