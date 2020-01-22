2020-01-22T16:53:19+03:00
Общество

В Брянской области открыли «горячую линию» по снюсам

На вопросы жителей региона ответят специалисты Роспоребнадзора
Мария Дедкова
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В Брянской области продажу снюсов планируют запретить.В Брянской области продажу снюсов планируют запретить.Фото: Артем ЛЕНЦ
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В Брянской области начала работать «горячая линия» по вопросам продажи снюсов. Задать вопросы специалистам Роспотребнадзора можно с 20 января по 3 февраля.

Эксперты прояснят потребителям нюансы оборота некурительной никтонисодержащей продукции.

Звонки будут принимать в Управлении Роспотребнадзора по Брянской области по телефонам (4832)64-40-74, (4832)64-37-59.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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