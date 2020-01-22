В Брянской области открыли «горячую линию» по снюсам
На вопросы жителей региона ответят специалисты Роспоребнадзора
В Брянской области продажу снюсов планируют запретить.Фото: Артем ЛЕНЦ
Изменить размер текста:
В Брянской области начала работать «горячая линия» по вопросам продажи снюсов. Задать вопросы специалистам Роспотребнадзора можно с 20 января по 3 февраля.
Эксперты прояснят потребителям нюансы оборота некурительной никтонисодержащей продукции.
Звонки будут принимать в Управлении Роспотребнадзора по Брянской области по телефонам (4832)64-40-74, (4832)64-37-59.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU