Соцсети: на газовую трубу в центре Брянска рухнуло дерево
Горожане опасаются проблем с подачей газа
Фото: vk.com, сообщество «Типичный Брянск».
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Об инциденте стало известно из социальных сетей. Как сообщил один из пользователей, во дворе дома по улице Ромашина в Советском районе дерево упало на газовую трубу. Произошло это днем в среду, 22 января.
Автор приложил к посту фотографию. Видно, что труба немного прогнулась.
В комментариях горожане опасаются проблем с подачей газа.
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ИСТОЧНИК KP.RU