Брянца осудят за нелегальное пересечение границы

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:36:39+03:00

Фигуранту уголовного дела грозит до двух лет колонии

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Прокуратура передала в суд уголовное дело о незаконном пересечении госграницы РФ. Его фигуранту 42 года, это житель Брянской области.

По версии следствия, преступление мужчина совершил еще в 2008 году. В пешем порядке в обход пункта пропуска он незаконно пересек российско-украинский участок Государственной границы.

– Уголовное дело рассмотрит Суземский районный суд, – добавили в пресс-службе прокуратуры региона. – Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU