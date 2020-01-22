Брянца осудят за нелегальное пересечение границы
Фигуранту уголовного дела грозит до двух лет колонии
Брянец нелегально пересек Государственную границу РФ.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Прокуратура передала в суд уголовное дело о незаконном пересечении госграницы РФ. Его фигуранту 42 года, это житель Брянской области.
По версии следствия, преступление мужчина совершил еще в 2008 году. В пешем порядке в обход пункта пропуска он незаконно пересек российско-украинский участок Государственной границы.
– Уголовное дело рассмотрит Суземский районный суд, – добавили в пресс-службе прокуратуры региона. – Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU