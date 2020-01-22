2020-01-22T15:12:29+03:00
Общество

В Брянске 51-летний велосипедист угодил под фургон

Пострадавший остался жив, его госпитализировали
Анна ЛЕВКИНА
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Фото: пресс-служба ОГИБДД по городу БрянскуФото: пресс-служба ОГИБДД по городу Брянску
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Дорожное происшествие с участием велосипедиста произошло в Володарском районе Брянска в 18.40. Там на улице Чернышевского под колеса фургона «ГАЗ A23R22» угодил велосипедист.

– 31-летний водитель двигался со стороны улицы Рылеева в сторону улицы Салтыкова-Щедрина, – уточнили в пресс-службе ОГИБДД по городу Брянску. – Сбитый велосипедист следовал в попутном направлении у края проезжей части.

51-летнего пострадавшего с различными травмами госпитализировали. Водитель прошел медицинское освидетельствования: он трезв.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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