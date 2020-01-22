В Брянске 51-летний велосипедист угодил под фургон

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:12:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорожное происшествие с участием велосипедиста произошло в Володарском районе Брянска в 18.40. Там на улице Чернышевского под колеса фургона «ГАЗ A23R22» угодил велосипедист.

– 31-летний водитель двигался со стороны улицы Рылеева в сторону улицы Салтыкова-Щедрина, – уточнили в пресс-службе ОГИБДД по городу Брянску. – Сбитый велосипедист следовал в попутном направлении у края проезжей части.

51-летнего пострадавшего с различными травмами госпитализировали. Водитель прошел медицинское освидетельствования: он трезв.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU